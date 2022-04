Nữ nhà báo rởm dùng sổ đỏ giả, chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng

Ngày 30/4, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ, khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1976, trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu phát hiện trên địa bàn có 1 đối tượng tự nhận mình là phóng viên và có thẻ nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ là Lãnh đạo ở Trung ương cũng như tỉnh Nghệ An, có thể chuyển đổi sổ đỏ từ đất nông nghiệp thành đất ở lâu dài, nếu không thực hiện được sẽ trả lại tiền. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đã có một số người dân chuyển tiền cho đối tượng để “nhờ chuyển đối đất nông nghiệp sang đất ở”.