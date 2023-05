Nữ người mẫu than khổ vì lấy chồng triệu phú Dubai

"Chồng tôi chỉ mua vàng 24K mỗi khi chúng tôi cãi vã", cô than thở.

Cô còn than khổ bằng cách cho rằng người chồng triệu phú bắt cô ăn quá nhiều, liên tục mua hàng hiệu cao cấp cho vợ. Lời than vãn đi kèm đoạn video cô ăn những món xa hoa của ẩm thực châu Á. Trong bài đăng khác, Linda Andrade than mệt mỏi vì phải du lịch liên tục. Nhưng nỗi lo lớn nhất của Andrade là sợ bị người phụ nữ khác cướp chồng.

Trên mạng xã hội, những video than khổ của Linda Andrade nhận không ít đánh giá tiêu cực. "Tôi không căng thẳng vì ăn quá nhiều, tôi chỉ căng thẳng vì phải nghĩ đến việc trả chi phí ăn ở", "Ước gì tôi cũng gặp điều tồi tệ mà chị trải qua", "Nếu bạn không muốn sống cuộc sống này thì hãy đưa cho tôi"...