Nữ nghi phạm sát hại chủ shop quần áo: Dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát đến tử vong, uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng bất thành

Liên quan vụ nữ chủ shop quần áo bị sát hại, ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Tân Yên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) về hành vi Giết người.



Phạm Thị Hà tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp).