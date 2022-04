Nữ nghi phạm phóng hỏa nhà trọ ở Phú Đô có thể đối mặt với nhiều tội danh

Sáng 1/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm là nữ giới để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 60 phố Phú Đô.

Theo cảnh sát, sau nhiều giờ đấu tranh, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phóng hỏa ngôi nhà.

Quá trình gây án của nghi phạm cũng được camera an ninh ghi lại. Theo đó, khoảng 18h50 ngày 31/3, người phụ nữ này vào tầng một là nơi để xe máy.

Your browser does not support the video tag.

Một người phụ nữ đốt xe máy, nghi là vụ cháy làm chết người ở Phú Đô

Sau đó, nghi phạm nhiều lần châm lửa bằng diêm, vứt vào một xe máy. Sau khoảng 4-5 lần thực hiện, ngọn lửa bùng lên dữ dội, còn nghi phạm bỏ chạy ra ngoài.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn có 6 tầng, 1 tum, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2. Khu vực cháy xảy ra tại nơi để xe ở tầng 1 của ngôi nhà. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế. Lực lượng chức năng đã giải cứu 12 người trong ngôi nhà. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 5 người bị thương, 1 người tử vong.

Người phụ nữ đốt nhà trọ khiến 6 người thương vong có thể đối mặt với nhiều tội danh