Nữ nghi phạm 21 tuổi khai quá trình bắt cóc 2 bé gái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP.HCM phải khẩn trương, cần huy động nhiều lực lượng vào cuộc để tìm thấy 2 cháu bé nhanh chóng nhất và quan trọng là đảm bảo an toàn. Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo nhiều lực lượng vào cuộc và giao cho Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công.

Công an lấy lời khai của nghi phạm Nhật Vi. Ảnh: CACC

Nhiều trang mạng xã hội lan truyền và một số báo chí đưa tin về vụ việc 2 bé gái mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngay trung tâm TP.HCM đã gây chú ý của dư luận và trở thành áp lực lớn đối với lực lượng Công an TP.HCM.

Công an nhanh chóng trích xuất hình ảnh ở các camera an ninh, xác định được hướng di chuyển của 2 bé gái và dần dần lộ diện người phụ nữ nghi vấn. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng được khu vực có thể là nơi giữ 2 đứa bé.

Tại khu vực chung cư Saigon Pearl, lực lượng công an bí mật tiếp cận, khi xác định 2 bé gái có mặt tại đây đã nhanh chóng giải cứu thành công.

Đến nay, sau khi kiểm tra, xác định 2 cháu bé hoàn toàn khoẻ mạnh, Công an TP.HCM tiến hành giao trả về cho gia đình.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em này.