Nữ nghệ sĩ USUK gốc Việt kết hợp cùng ca sĩ có nhiều MV 100 triệu view nhất Việt Nam

Girls Like Me Don't Cry bản gốc nằm trong danh sách nhạc yêu thích của nhiều khán giả trẻ. thuy là nghệ sĩ đa tài, tự sáng tác và biểu diễn. Cô ra mắt với EP đầu tay có ca khúc Universe nhận về hàng chục triệu stream, hoạt động chủ yếu tại Mỹ. Với khán giả Việt, Girls Like Me Don't Cry là ca khúc phổ biến nhất. Dù sinh sống ở Mỹ từ nhỏ, nhưng thuy luôn hướng về Việt Nam khi lấy nghệ danh từ tên thật Thu Thuỷ.



Nhạc của thuy còn được Jungkook để ý và yêu thích

Hai cá tính âm nhạc mới lạ kết hợp, khán giả đặt nhiều “ngôi sao hi vọng" cho màn hợp tác này. Album 50/50 phát hành năm ngoái của Min cũng thử nghiệm nhiều chất liệu âm nhạc mới, tiệm cận quốc tế.

Cà Phê trở thành xu hướng vẫn chưa hạ nhiệt. thuy cùng chất RnB được đánh giá cao hợp cùng Min chắc chắn mang đến sản phẩm âm nhạc chất lượng.