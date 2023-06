Nữ nghệ sĩ Dorothée Hannequin: "Châu Á có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, một phần vì nguồn gốc Việt"

Tuy nhiên, Say tình (Ivre d'amour), một trong những bản hit của cô lại gợi cho người nghe nhớ về thời hoàng kim của ca khúc Pháp, đặc biệt là cặp đôi huyền thoại Michel Berger và France Gall.

The Rodeo là nghệ danh của nhạc sĩ, ca sĩ người Pháp gốc Việt Dorothée Hannequin. Nhóm nhạc được nhiều chuyên san âm nhạc và giải trí uy tín tại Pháp đánh giá cao. Các sáng tác của Dorothée mang ít nhiều âm hưởng của dòng pop châu Âu những năm 60-70.

Đặc biệt, chuyến lưu diễn của cô do Viện Pháp tại Hà Nội giới thiệu càng có ý nghĩa khi diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Pháp.

Sau lần lỡ hẹn với khán giả Việt Nam vào năm 2020 do dịch bệnh Covid-19, năm nay, nhóm nhạc The Rodeo của nghệ sĩ Pháp gốc Việt Dorothée Hannequin đã trở lại với mong muốn hợp tác với các nhạc sĩ trong nước và tổ chức các buổi hòa nhạc trên khắp cả nước để giới thiệu album mới Arlequine.

Nếu hai album đầu tiên được hát bằng tiếng Anh, thì đến album thứ ba (Thérianthropie paradis) và album thứ tư (Arlequine), The Rodeo chuyển sang hát bằng tiếng Pháp. Nữ nghệ sĩ cũng nhận ra rằng tiếng Pháp không phải là một rào cản, mà còn có thể tạo lợi thế cho cô khi biểu diễn tại nước ngoài.

Với album mới nhất là Arlequine, Dorothée đã “nữ hóa” hình tượng Arlequine - biến nhân vật này trở nên đa sắc, đa diện, thông minh hơn. Đó là hình tượng đại diện cho loạt chân dung của người phụ nữ vừa chân thực vừa hư ảo; khi u sầu, lúc lại mạnh mẽ hay mê đắm trong tình yêu...

Nhận xét về âm nhạc của The Rodeo, tạp chí âm nhạc nổi tiếng của Mỹ Rolling Stone rất ưu ái: “Hai ca khúc Say tình và Cơn giông của The Rodeo là hiện thân của tất cả những gì mê đắm và tuyệt vời nhất của dòng pop Pháp”.

Trong khi đó chương trình En sol majeur của Đài quốc tế Pháp ngữ FRI nói rằng: “Thoạt nhìn, đó là một vẻ đẹp lai Á-Âu. Thoáng nghe, các ca khúc của cô tựa viên kẹo pop có vị chua rôn rốt khó cưỡng. Và rồi, sau khi thưởng thức cả hai mặt (viên kẹo), ta như bị mê hoặc bởi cô ca sĩ tóc nâu”.

Không quên dòng máu Việt trong mình

Sinh ra và lớn lên tại Pháp trong một gia đình có bố là người Pháp và mẹ là người Việt, Dorothée Hannequin còn được biết đến như là một nữ diễn viên, nhà thiết kế phục trang và sản xuất phim tài năng.

Cô đã có nhiều chuyển lưu diễn quốc tế tại Mỹ, Canada, Brazil, Hàn Quốc, các nước châu Âu và gần đây là Đài Loan (Trung Quốc).

Năm 2023, cô trở thành một trong những quán quân của chương trình lưu trú Villa Saigon của Viện Pháp Việt Nam.

Theo đó, cô sẽ thực hiện chuyến lưu trú sáu tuần tại quê hương hình chữ S, có cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ địa phương và thực hiện một chuyến lưu diễn tại 5 thành phố lớn của Việt Nam vào tháng 6.