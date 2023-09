Nữ MC chân dài 1m1 vướng nghi vấn nhạy cảm 'đường dây 200 triệu' bức xúc lên tiếng

Ngoài ra, Thanh Thanh Huyền còn tổng hợp và chụp lại những bình luận tiêu cực với nội dung sai sự thật khi nói cô là hoa hậu “bán hoa”. Nữ MC cho rằng đây là những bằng chứng mà phía công an mạng có thể dựa vào đó để phạt những người tung tin sai sự thật.

"Hiện tại có những bạn này! Công an mạng có thể tìm ra các bạn là ai. Mọi người xem thấy ai bình luận sai lệch nữa, thì chụp ảnh màn hình lại nhắn tin cho Huyền. Huyền báo luôn một lượt, bằng chứng để nhận quả báo sau này! Tháng mới chúc cả nhà may mắn và an yên. Một lần nữa hãy cập nhật kỹ về T.T.H (PV - tên viết tắt của hoa hậu bán dâm)", Thanh Thanh Huyền nêu rõ.



Thanh Thanh Huyền đã tổng hợp và chụp lại những bình luận tiêu cực với nội dung sai sự thật khi nói cô là hoa hậu “bán hoa”

Liên hệ với quản lý riêng của Thanh Thanh Huyền, người này khẳng định những tin đồn trên mạng xã hội là vô căn cứ. Phía Huyền hiện tại cũng chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo những cư dân mạng đưa tin, bình luận sai sự thật. Nếu sự việc bị đẩy đi quá xa mới có biện pháp xử lý mạnh mẽ hơn.

“Việc viết tắt tên hoa hậu bị phát hiện bán dâm khiến người ngoài cuộc bị vô tình hiểu lầm. May mắn lúc đó Huyền cũng đang đi dẫn chương trình. Đây cũng là lần thứ hai Huyền bị vướng vào tin đồn không đúng sự thật. Thêm vào đó, do mình đánh giá tác động của tin đồn gây ảnh hưởng lớn hay không mà có những biện pháp xử lý phù hợp”, đại diện của nữ MC nói rõ thêm.