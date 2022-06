Nữ luật sư "cá mập" gây sốt nhất thế giới ở thời điểm này than thở điều gì?

Bước ra khỏi vụ kiện, người thành công nhất và "được" nhiều nhất là nữ luật sư Camille Vasquez (37 tuổi) (Ảnh: New York Post).

Hình ảnh và những thông tin về Camille Vasquez từng phủ khắp các tờ tin tức, cô bỗng được quảng bá tên tuổi và hình ảnh miễn phí, người ta ngưỡng mộ học vấn và những thành tích trong sự nghiệp của nữ luật sư trẻ tuổi. Camille Vasquez trở thành gương mặt nổi bật nhất, được xem như nhân vật đại diện cho nhóm luật sư tham gia bảo vệ Depp trước tòa.

Khi đang trong vụ kiện Depp - Heard, cô Camille Vasquez đã gây sốt với truyền thông - công chúng (Ảnh: New York Post).

Giờ đây, khi Johnny Depp được xử thắng kiện, kết quả ấy càng tạo thành hiệu ứng khiến sức hút cho nữ luật sư Camille Vasquez. Vasquez đang được xem là ngôi sao trong giới luật sư tại Mỹ ở thời điểm hiện tại.

Vasquez đã tốt nghiệp hai trường Đại học và từng được tạp chí chuyên ngành luật The Best Lawyers in America (Mỹ) nhận định là "nhân vật đáng quan tâm" trong giới luật sư tại Mỹ trong năm 2021 - 2022. Hiện tại, quả thực cô Vasquez đang rất được quan tâm.

Theo tìm hiểu của tờ tin tức New York Post (Mỹ), Camille Vasquez đang nhận được rất nhiều lời đề nghị hợp tác từ các công ty luật, đặc biệt là những công ty có nhiều mối liên hệ công việc với các ngôi sao Hollywood. Hiện tại, trong mắt các ngôi sao Hollywood, không có luật sư nào sáng giá và ấn tượng hơn Camille Vasquez.

Sau khi cô liên tục được đề cập tới trong vụ kiện Depp - Heard, giờ đây, các ngôi sao Hollywood đều biết tới Vasquez. Nắm bắt được tâm lý này, các công ty luật đang thi nhau đưa ra những lời mời hợp tác hấp dẫn để có được cái gật đầu của Camille Vasquez.

Camille Vasquez được đánh giá là nữ luật sư hoàn hảo, cô đạt được vị thế ấn tượng khi chưa qua tuổi 40, cô có ngoại hình ưa nhìn, kinh nghiệm "chinh chiến" dày dặn, nhìn chung, Vasquez là một luật sư rất "có nghề" so với độ tuổi 37 của mình.

Những nguồn tin trong giới luật sư cho New York Post biết rằng đang có nhiều cơ hội mở ra trong sự nghiệp của Camille Vasquez. Cô được đánh giá là nữ luật sư thông minh, bản lĩnh, có chiến thuật đa dạng, hiệu quả. Cách thể hiện ấn tượng của cô trong vụ kiện Depp - Heard đã khiến cô đạt tới một mức độ nổi tiếng hiếm thấy trong giới luật sư tại Mỹ.

Nữ luật sư "cá mập" và bước đường sự nghiệp thênh thang

Kể từ khi vụ kiện Depp - Heard khép lại, Camille Vasquez đã nhận được nhiều lời mời phỏng vấn từ các đài truyền hình. Các bên đều mong muốn có những hợp tác với cô về lâu dài trong các chương trình xoay quanh các vấn đề pháp luật.

Khi bước vào vụ kiện Depp - Heard, Vasquez đang là luật sư làm việc cho công ty luật Brown Rudnick, nhưng với tầm vóc mới mà Vasquez đạt được sau khi bước ra khỏi vụ kiện, công ty mà cô đang làm việc hẳn sẽ phải có những đãi ngộ mới dành cho cô.