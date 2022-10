Nữ kế toán dùng "tuyệt chiêu" tặng quà để chiếm đoạt hơn 110 tỉ đồng của 148 nạn nhân

Chiều 19-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án nữ kế toán Hoàng Thị Bình (SN 1986, ngụ thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 148 bị hại với số tiền hơn 110 tỉ đồng, trên địa bàn các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Can Lộc, huyện Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) và huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), để tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý theo quy định pháp luật.



Hoàng Thị Bình tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh).