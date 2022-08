Nữ idol gục ngã sau chuyến lưu diễn ở 14 quốc gia

Nhóm hiện có kế hoạch thực hiện một chuyến lưu diễn tại châu Âu và chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá tại Nhật Bản sau khi tour LOONA THE WORLD kết thúc.

Trước Yeojin, 2 thành viên khác của Loona là Choi Ri và Olivia Hye cũng không thể biểu diễn trong tour LOONA THE WORLD do thể trạng kém. Thành viên Haseul phải ngồi hát do bị lệch vai.

Loona là nhóm nhạc nữ thuộc công ty giải trí Blockberry Creative, ra mắt năm 2017. LOONA THE WORLD là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của nhóm, bắt đầu tổ chức từ ngày 1/8 tại thành phố Los Angeles và kết thúc tại Mexico vào ngày 28/8.

Theo Zing