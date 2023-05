Nữ idol đột nhiên khó thở ngã quỵ trên sân khấu, sự thật đằng sau gây bất ngờ

Khoảnh khắc đáng yêu này của Bae sau khi chia sẻ trên nền tảng TikTok đã nhận được hơn 600 nghìn lượt xem. Nhiều fan của của NMIXX còn hài hước cho rằng Bae đang lấn sân để trở thành… diễn viên hài.



Bae thừa nhận cần hô hấp nhân tạo vì bị các fan đánh cắp trái tim



Sau khi comeback với Love Me Like This, nhóm nữ nhà JYP - NMIXX đang có chuỗi showcase tại nhiều quốc gia như Mỹ, Thái Lan, Indonesia, Philippines,...