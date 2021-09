Nụ hôn sâu của Brooklyn và vợ sắp cưới gây tranh cãi

Đoạn video thể hiện tình cảm nồng nàn được cả hai chia sẻ trên Instagram hôm 14/9, vài giờ sau khi cùng sánh bước ở Met Gala.

Mở màn bằng nụ hôn sâu lãng mạn, Nicola Peltz và Brooklyn sau đó âu yếm, vuốt ve nhau khi chàng mở hết cúc áo còn nàng dùng khăn tắm che ngực.

Người đẹp Mỹ vừa nhìn ống kính vừa nói, tay vẫn đeo găng tay vuốt má chồng sắp cưới còn Brooklyn cũng không rời mắt khỏi cô.