Trận tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl được xem là sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ. Dù vậy, thông tin về trận đấu hoàn toàn lu mờ trước nụ hôn mà Taylor Swift dành cho bạn trai - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - sau khi đội của anh giành chiến thắng chung cuộc.

Your browser does not support the video tag.

Nụ hôn gây bão của Taylor Swift làm lu mờ cả sự kiện thể thao đình đám (Video: Page Six).

Hình ảnh nữ ca sĩ Taylor Swift hôn bạn trai nồng nhiệt phủ sóng trên khắp các trang tin của Mỹ. Trước đó, khả năng về sự xuất hiện của Taylor Swift trên sân vận động Allegiant ở Las Vegas để cổ vũ bạn trai thi đấu đã rất thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng.

Taylor Swift và Travis Kelce đang cùng ở tuổi 34, cặp đôi đã công khai mối quan hệ giữa họ kể từ tháng 9/2023. Đây là thời điểm 2 tháng sau khi Travis Kelce bày tỏ sự hứng thú trong việc hẹn hò với Taylor Swift.

Hiện tại, Taylor Swift đã quay trở lại với hoạt động lưu diễn. Cô đang tiếp tục thực hiện tour Eras đi qua nhiều quốc gia. Swift vừa hoàn tất buổi biểu diễn tại Tokyo (Nhật Bản) trong tối thứ 7 (10/2) và phải nhanh chóng di chuyển bằng phi cơ riêng, để đảm bảo kịp có mặt ở Las Vegas trong ngày 11/2 (theo giờ Mỹ) và cổ vũ bạn trai trong trận đấu quan trọng.