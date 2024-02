"Nữ hoàng rock" Ngọc Ánh kể về chiếc vòng bằng vàng, đeo 10 năm không tháo

Tập 6 Kỷ niệm thanh xuân 2024 với sự tham gia của khách mời Ngọc Ánh sẽ được phát sóng vào 19h15 ngày 10/2 (Mùng 1 Tết) trên kênh THVL1.

Ngọc Ánh sinh năm 1964 tại TP HCM. Thập niên 1980, cô được gọi là "ngôi sao nhạc rock" khi hát những ca khúc như: Hoàng hôn trên đại dương, Trị An âm vang mùa xuân, I hate myself for loving you, The house of rising sun...

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng thành công với nhạc dân ca, bolero.

Sau thời gian dài định cư ở nước ngoài, những năm gần đây Ngọc Ánh có nhiều hoạt động tại Việt Nam.