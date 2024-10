'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh trở lại, khoe dáng bốc lửa hút 13 triệu lượt xem

Đoạn clip khoảng 10 giây có sự xuất hiện của Ngọc Trinh đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. Sau khi trải qua ồn ào tai tiếng lớn trong sự nghiệp, Ngọc Trinh hiện đã ổn định cuộc sống và trở lại hoạt động, tham gia các sự kiện giải trí. Trên trang cá nhân có 3 triệu người theo dõi, chân dài gốc Trà Vinh thường xuyên chia sẻ hình ảnh, hoạt động mới. Mới đây, đoạn clip có sự xuất hiện của Ngọc Trinh đã thu hút lượng lớn sự quan tâm của cư dân mạng. Trong video, chân dài sinh năm 1989 mặc bikini hai mảnh màu xanh, lộ vóc dáng thon gọn qua ống kính "team qua đường". Dù clip chỉ vọn vẹn gần chục giây nhưng đã thu hút gần 90.000 lượt tương tác và 13 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen ngợi cho vóc dáng ở tuổi 35 của cô. Để có được ngoại hình thu hút và gọn gàng, gợi cảm như thế này, Ngọc Trinh đã bỏ thời gian và công sức để luyện tập thể dục, các bộ môn giúp tăng cường sức khỏe cũng như cải thiện vóc dáng. Your browser does not support the video tag.

Ngọc Trinh bị "team qua đường" tóm gọn sắc vóc qua camera thường

Chân dài sinh năm 1989 mặc bikini 2 mảnh, khoe vóc dáng thon gọn

Clip có sự xuất hiện của Ngọc Trinh đã thu hút 13 triệu lượt xem trên mạng xã hội Vào tháng 3/2024, Ngọc Trinh từng lộ diện trong sự kiện khai trương công ty và gây chú ý vì ngoại hình tăng cân. Thời điểm đó, người đẹp 8x từng tiết lộ nặng 53.5kg, số đo 3 vòng lần lượt là 83 - 63 - 95 cm. Để lấy lại phong độ và vóc dáng, người đẹp gốc Trà Vinh đã tập luyện yoga và ăn uống khoa học chăm chỉ trong thời gian qua.

Ngọc Trinh đã luyện tập thể dục thể thao chăm chỉ để lấy lại vóc dáng trước đây Tháng 2/2024, Ngọc Trinh bị xét xử tại TAND TPHCM với tội danh "Gây rối trật tự công cộng". Tại tòa, cô thành khẩn khai báo và nhận lỗi. HĐXX đã tuyên án 1 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm. Sau phiên tòa, Ngọc Trinh về với gia đình. Sau thời gian vướng vào lao lý, Ngọc Trinh gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng bởi hành động của mình. Ngọc Trinh cho biết cô rút ra được bài học sâu sắc và hứa sẽ hoàn thiện bản thân để mang lại giá trị tích cực cho xã hội. Ngọc Trinh từng chia sẻ về sự cố của bản thân: "Ngày trước bị một vết sẹo nhỏ, đã giãy nảy lên, coi đó là một chuyện không chấp nhận được, lo lắng ngày đêm. Còn bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện lớn hơn, cảm thấy những vết sẹo này chỉ là một chuyện nhỏ, như những vết điểm nhẹ thoáng qua trong đời. Coi như đó là một chuyện đáng nhớ trong cuộc đời. Suy ra mỗi câu chuyện, mỗi sự việc đều có nhiều cách nhìn khác nhau, quan trọng mình đón nhận nó như thế nào".

Ngọc Trinh bị xét xử tại TAND TPHCM với tội danh "Gây rối trật tự công cộng" vào tháng 2/2024 Ngọc Trinh bắt đầu tham gia showbiz với vai trò là người mẫu. Vào năm 2016, cô đóng vai chính trong phim điện ảnh đầu tay Vòng eo 56 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, lấy cảm hứng chính từ cuộc đời mình. Năm 2019, cô đóng vai chính trong phim điện ảnh Vu quy đại náo. Đây là bộ phim hài tình cảm có Diệu Nhi, La Thành góp mặt. Phim điện ảnh gần nhất cô tham gia là Chị chị em em 2, đóng cùng với Minh Hằng.