'Nữ hoàng fancam' Hani hẹn hò bác sĩ hơn 9 tuổi

Năm 2019, Hani kết thúc hợp đồng với công ty Banana Culture để phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Thay vì nghệ danh Hani, cô cũng quyết định sử dụng tên thật Ahn Hee Yeon của mình và tham gia vào nhiều tác phẩm truyền hình như How To Be Thirty - Not Yet 30, IDOL: The Coup, The Ghost Doctor...

Anh Anh

Theo Vietnamnet