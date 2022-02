Nữ hoàng ảnh lịch bị hiểu lầm là bà hai của 'đại gia chân đất'

Phim kể về Hàn - anh chàng kĩ sư nông nghiệp hiền lành chân chất công tác tại Viện Năng lực. Trong một lần đi công tác về tỉnh nhà, Hàn được chủ tịch tỉnh đón tiếp long trọng, sự kiện được phát trên kênh truyền hình tỉnh. Điều này vô tình khiến anh bị bà con ở quê hiểu lầm là cán bộ cấp cao ở Trung ương.

Khi người bác họ ở quê dẫn con trai lên nhờ Hàn xin thi vào Viện Năng lực vô tình bắt gặp Hoa (Thu Hà) - một cán bộ cùng phòng với Hàn xuất hiện tại nhà anh trong tình trạng... chỉ quấn khăn tắm trên người.

Bất ngờ vì sự xuất hiện của Hoa, người bác họ cho rằng, Hàn có "bà hai" và "nhét" bà cả ở dưới quê, không cho lên thành phố. Sự việc càng dở khóc dở cười hơn khi người bác nhờ Hàn xin đề thi liền bị từ chối, Hoa ăn mặc chỉnh tề ra nói chuyện và đồng ý giúp.