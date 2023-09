Nữ họa sĩ biến rác thải thành nghệ thuật, bán tranh với giá 524 triệu đồng

Triệu Tiểu Ly (SN 1990, đến từ Trung Quốc) trở thành hiện tượng mạng vào năm 2019 sau khi đăng tải những video vẽ tranh sáng tạo và đầy chất nghệ thuật. Tới nay, nữ họa sĩ thu hút tới gần 1 triệu lượt theo dõi trên Instagram.

Quá trình tạo nên tác phẩm sống động của nữ họa sĩ 9X (Video: IGNV).



Trước khi trở thành nghệ sĩ tranh sơn dầu chuyên nghiệp, Triệu Tiểu Ly từng được gia đình định hướng làm công chức. Tuy nhiên, nữ họa sĩ đã quyết định nghe theo "tiếng gọi con tim" và tìm thấy thành công riêng từ chính con đường mình chọn (Ảnh: IGNV).