Nữ hành khách bị tài xế xe công nghệ hành hung ở TP.HCM

2 giờ trước Môi trường

Sau những ngày nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 38 độ C, từ đêm 5/6 đến 10/6, miền Bắc bước vào đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông.