Nữ giáo viên lên mạng 'kêu trời' về sự kỳ thị khó hiểu dẫn tới bị đuổi việc

Cô gái vốn là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc có tên He Yuxiu được thuê là giáo viên dạy tiếng Nga tại ngôi trường ở tỉnh Hà Bắc cách đây vài tuần.

Chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội hôm 29/5, cô He cho hay cô đã bị sa thải ngay lập tức sau khi cô thừa nhận từng mắc Covid-19 hồi tháng Hai. Cô He là công dân Trung Quốc và theo học bằng Thạc sĩ ở Ukraine. Khi chiến sự ở Ukraine bùng phát vào ngày 24/2, cô He đã rời khỏi Ukraine vào giữa tháng Ba.

Trong video được công bố trên mạng, cô He nói bản thân đã nhiễm biến chủng Omicron ở Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 ở Ukraine và cũng là nơi cô sinh sống. Cô tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính trong khoảng thời gian thực hiện cách ly khi trở về Trung Quốc. Lúc này, cô đã được đưa vào một bệnh viện để điều trị, và từng 50 lần làm xét nghiệm axit nucleic kể từ khi về nước.

“Tôi cứ nghĩ khi họ cho tôi xuất viện và cấp mã số thẻ xanh, tôi đã được xem là người bình thường, sống một cuộc sống bình thường và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Tôi đã hồi phục. Kể từ khi trở về nước, tôi đã làm xét nghiệm 50- 60 lần”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời cô He chia sẻ trong video đăng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nơi cô gái có hàng trăm nghìn người theo dõi.