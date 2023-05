Nữ giáo viên bị sa thải vì quay video nhảy TikTok gợi cảm

Ngoài sở hữu hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội thông thường, Ferreira còn có tài khoản trên các trang web 18+ để kiếm thêm thu nhập.

Cibelly Ferreira được cho tốt nghiệp Đại học Liên bang Lavras ở Brazil ngành sinh học và từng giành giải thưởng về Toán học.

Ngoài làm giáo viên, Ferreira còn là ngôi sao mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng như TikTok, Instagram... Cô đã kiếm được nhiều tiền nhờ việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, bao gồm cả những nội dung 18+.

Clip: Cibelly Ferreira nhảy cùng học sinh trong lớp học. (Nguồn: TikTok Cibelly Ferreira)

Theo Người Đưa Tin