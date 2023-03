Nữ giảng viên hoảng loạn trong nhà nghỉ vì bị đối tượng lừa đảo 'thao túng tâm lý'

Ngay cả lúc được mời về Công an quận Hoàng Mai để làm việc, nữ giảng viên T. vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bị kẻ lừa đảo “thao túng tâm lý”...

Người phụ nữ đang ngồi phệt dưới sàn, với 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc để liên lạc với người nhà giục chuyển tiền, chiếc còn lại để răm rắp làm theo yêu cầu của kẻ lạ mặt... Nghe công an nói, đối tượng ở đầu máy bên kia lập tức tắt máy.

Còn trước đó, các đối tượng đã gửi hình ảnh chụp “Lệnh bắt của Cơ quan CSĐT Bộ Công an”, đồng thời cho chị nói chuyện qua điện thoại với cán bộ công an tự xưng tên là Huy và Linh, cán bộ Công an TP Hà Nội và TP.HCM.

Các đối tượng yêu cầu nữ giảng viên phải chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản đã bị chiếm đoạt trên và không được để lộ thông tin cho ai biết, nếu không sẽ bị… bắt giữ ngay.

Chỉ huy đội CSHS Công an quận Hoàng Mai cho biết, công an không làm việc qua điện thoại, chỉ làm việc trực tiếp bằng Giấy mời, Giấy triệu tập thông qua chính quyền địa phương. Công an không gửi Lệnh bắt, Lệnh tạm giam qua tin nhắn, Zalo và các ứng dụng khác…

“Trước những dấu hiệu bất thường, công dân cần bình tĩnh trao đổi, thông tin với người nhà hoặc công an cơ sở. Thủ đoạn lừa đảo nêu trên không mới, nhưng vẫn có người mắc bẫy, do thiếu thông tin, nhận thức, đặc biệt là sự mất cảnh giác”, chỉ huy đội CSHS Công an quận Hoàng Mai nhìn nhận.