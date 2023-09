Nữ giám đốc 'dụ' góp vốn kinh doanh bất động sản siêu lãi, lừa cả chục tỷ đồng

Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1978, ở quận Hoàng Mai) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Lan phải nhận là 19 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2018, bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan làm Giám đốc Công ty TNHH MTV An Vạn Lộc (viết tắt là Công ty An Vạn Lộc) có trụ sở tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Công ty chuyên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vận tải và du lịch. Thời điểm đó, do điều kiện kinh tế khó khăn nên công ty của bà Lan không có hoạt động kinh doanh.