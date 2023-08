Nữ giám đốc điều hành đường dây trộm cắp tại Công ty Nhiệt điện B.O.T Hải Dương

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 27/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản.

Ngày 2/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội trộm cắp tài sản đối với: Nguyễn Thị Thùy (SN 1991, trú tại thôn Lam Cầu 3, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), là Giám đốc Công ty TNHH thiết kế công trình Thái Sơn; Vũ Văn Minh (SN 1963, trú tại phường An Lưu, thị xã Kinh Môn), là Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Đông Hải 268); Phạm Văn Trường (SN 1963, trú tại thôn Lê Xá, xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn), là Đội trưởng đội bảo vệ của nhà máy.