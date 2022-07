Nữ doanh nhân xúi giục đàn em đoạt mạng Quân "xa lộ"

Kết luận điều tra bổ sung lần này, Công an TPHCM xác định bà Lê Thị Tuyết (Giám đốc một công ty) có dấu hiệu tội Che giấu tội phạm, công an sẽ củng cố hồ sơ và đề nghị xử lý sau. Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Tiền (còn gọi Tý "chợ").

Trước đây vụ án có 12 bị can, sau nhiều lần điều tra bổ sung, cơ quan chức năng khởi tố thêm 3 người và tiếp tục làm rõ hành vi nhiều người khác.

Bị can Linh tại phiên tòa cuối năm ngoái (Ảnh: Hải Long).

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can (31 tuổi), Hồ Thanh Phương (35 tuổi, cùng ngụ tại TPHCM) và 13 đồng phạm về tội Giết người và Che giấu tội phạm.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận năm 2019, nạn nhân là ông (còn gọi Quân "xa lộ") bị hơn 20 người truy sát đến tử vong. Quân "xa lộ" được biết đến là "đại ca" khu giáp ranh TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Võ Thùy Linh sinh ra và lớn lên tại TPHCM. Năm 2011, nữ bị can đi du học và làm việc tại nước ngoài. Sau đó, Linh trở về nước hoạt động kinh doanh tự do và quen biết bà Lê Thị Tuyết.

Thời gian này, bà Tuyết có mua căn nhà ở quận 1 giá 100 tỷ đồng nhưng thương vụ bất thành và mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết nói xấu bà Tuyết. Từ đó, người phụ nữ này nhờ Linh giải quyết.

Ngày 4/11/2019, Linh và Lý Văn Tư (44 tuổi, quê Tây Ninh) hẹn gặp Nguyễn Văn Tr. (chồng người bán nhà) bàn chuyện tranh chấp mua bán. Đồng thời, yêu cầu gỡ các bài viết đăng trên mạng nhưng anh này không đồng ý dẫn đến hai bên mâu thuẫn.

Sau đó, Linh gọi cho Hồ Thanh Phương cùng nhiều người khác đến một quán cà phê bàn bạc, tìm cách giải quyết.