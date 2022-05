Nữ "doanh nhân" lừa đảo chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng của người dân Phan Thiết

Ngày 11/5, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1977, trú tại thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết), tạm trú tại phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại nơi tạm trú của bị can Nguyễn Thị Anh Thư, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở để thu thập chứng cứ liên quan đến vụ án, phục vụ cho công tác điều tra, xét xử.