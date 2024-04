Nữ diễn viên Việt tuyên bố làm mẹ đơn thân lần 2 cận ngày sinh gây tranh cãi: Sao phải nói lời cay nghiệt

"Thật ra thì không phê phán gì, nhưng lần 1 thì 'ok'. Nhưng đến lần thứ 2 thì kiểu không nên dùng mạng xã hội"; "Mình thì không đồng ý quan điểm này, bạn có kinh tế 'ok', bạn giỏi giang tài năng xinh đẹp 'ok' nhưng con đi học về nó hỏi sao con không có bố? Bố con là ai? Bạn bè nó dè bỉu nghĩ tủi thân và thương lắm, mình sao cũng được nhưng trẻ con thì sẽ cần đầy đủ tình yêu thương của cả 2"; "Lựa chọn là của bạn nhưng bạn lại chọn hộ con bạn là không có bố. Vậy là tư duy tiến bộ hay tư duy ích kỷ vậy?"... là một số ý kiến không đồng tình với lựa chọn của Thu Quỳnh.

Thậm chí có rất nhiều ý kiến khá gay gắt, tiêu cực về việc tuyên bố làm mẹ đơn thân lần 2 của Thu Quỳnh. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người lên tiếng bảo vệ cô.

"Mỗi người có sự lựa chọn sống cuộc đời của mình! Không nói được câu nào tử tế thì thôi, hà cớ chi phải nói lời cay nghiệt, cười cợt với người phụ nữ đang bụng mang dạ chửa!"... là một trong những ý kiến bảo vệ cô.