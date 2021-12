Nữ diễn viên Park So Dam (Ký Sinh Trùng) bị ung thư ở tuổi 30

Vào ngày 13/12, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Ký Sinh Trùng - Park So Dam đang bị ung thư tuyến giáp thể nhú ở tuổi 30. Theo công ty quản lý, Park So Dam phát hiện ra bệnh trong 1 cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ và đã tiến hành phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ.



Artist Company đã đưa ra thông báo rằng nữ diễn viên sẽ nghỉ ngơi, tập trung phục hồi sức khỏe và không tham gia quảng bá bộ phim mới Special Cargo. Công ty cũng sẽ cố gắng giúp đỡ Park So Dam phục hồi và sớm gặp lại khán giả. Thông tin này đã khiến rất nhiều người hâm mộ lo lắng cho mỹ nhân Ký Sinh Trùng.