Nữ diễn viên ngủ với hổ khiến ai nhìn thấy cũng tan chảy

Trong bộ phimCướp Hổ (Tiger Robbers), nhà sản xuất cho biết có tổng cộng năm con hổ thật trong phim: ba con hổ Siberia và hai con hổ Bengal. Tống Giai vào vai nữ chính. Cô nuôi một chú hổ tên Nana và có cảnh ngủ cùng giường với hổ.

