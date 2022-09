Nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt thưởng Emmy danh giá

Tuy nhiên, danh tiếng của nữ diễn viên tăng vọt, thậm chí vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc nhờ vai diễn Ji Young (hay thí sinh số 240) trong "Squid Game." Chỉ trong vài ngày, lượt theo dõi Instagram cá nhân của cô tăng từ 40.000 lên 6,5 triệu lượt.

Chưa dừng lại ở đó, Lee Yoo-Mi tiếp tục được Netflix ưu ái khi mời tham gia bộ phim chủ đề zombie "All of Us Are Dead" trong năm 2022. Tại đây cô được trao nhiều đất diễn hơn và tiếp tục khiến khán giả ngưỡng mộ về khả năng diễn xuất tự nhiên của mình.