Nữ diễn viên hài bị tẩy chay vì bình luận thô tục về Lee Je Hoon

Lee Kyeong Shil sinh năm 1966, tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Wonderful Mama, Waves, Waves, Reply 1994, Flower of the Queen, Hello My Love…

Lee Je Hoon sinh năm 1984, bắt đầu sự nghiệp năm 2006. Năm 2012, anh được biết đến rộng rãi khi tham gia phim điện ảnh Architecture 101 cùng Suzy, Han Ga In… Từ đó, anh tham gia nhiều phim truyền hình. Anh đang đảm nhận vai diễn Kim Do Ki trong phim Taxi Driver 2. Phim có nhiều cảnh quay được thực hiện tại Việt Nam. Diễn xuất và cảnh hành động của Lee Je Hoon trong phim được đánh giá cao.

(Theo Zing)