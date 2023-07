Nữ diễn viên đáp trả cáo buộc ngoại tình từ phía 'bà cả'

Ha Na Kyung ra mắt làng giải trí Kbiz vào năm 2005 qua bộ phim Chosun Police. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong House With A Good View, Touch By Touch, Love Match… Trong suốt sự nghiệp, Ha Na Kyung từng tham gia diễn xuất ở hai tác phẩm 18+ gồm House With A Nice View và Wrestling.



