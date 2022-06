Nữ diễn viên bị tẩy chay vì đã tát và vu oan nhà sư 'sờ soạng'

Your browser does not support the video tag.

Một số nhà sư và người ủng hộ tại Sikkim (Ấn Độ) tiến hành họp báo, lên tiếng đòi công lý cho nhà sư và yêu cầu tẩy chay cũng như ngừng chiếu bộ phim Kabaddi 4 do nữ diễn viên đóng vai chính, đang được công chiếu rộng rãi.

Netizen cho rằng việc nhà sư nói xin lỗi trước đó là hành động ép buộc của phía Miruna (nếu không sẽ đệ đơn kiện), đồng thời yêu cầu nữ diễn viên phải có phản hồi về đoạn clip này.



Đây mới là người thực sự sàm sỡ nữ diễn viên.