Nữ diễn viên 29 tuổi qua đời vì ngã cầu thang

Park Soo Ryun ra mắt vào năm 2018 với vai diễn trong vở nhạc kịch sáng tạo il tenore và xuất hiện trong nhiều vở nhạc kịch như Finding Kim Jong Wook, Passing Through Love, Siddhartha, và The Day We Loved (nghĩa đen tiêu đề).



Park Soo Ryun và Jung Hae In tại hậu trường bộ phim ''Snowdrop''.