Nữ đại tá công an có thể được kéo dài 5 năm công tác

Về lộ trình, thời điểm áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu công an, nhiều ý kiến đề nghị quy định phù hợp và thống nhất với Bộ luật Lao động về lộ trình tăng tuổi. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc, giải trình làm rõ hơn quy định tăng ngay 2 tuổi và cho rằng này không phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.

Đối với hạn tuổi phục vụ cao nhất của nữ thượng tá, đại tá, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở vị trí, tính chất công việc đặc thù trong lực lượng công an nhân dân và đặc điểm về giới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, mức tăng hạn tuổi khác nhau giữa các cấp bậc hàm để vừa bảo đảm sự thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu (nam tăng 2 tuổi và nữ tăng 5 tuổi) và vừa phù hợp điều kiện thực tiễn công tác, chiến đấu của từng vị trí cấp bậc hàm trong công an nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết Bộ luật Lao động đã điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. Trong điều kiện lao động bình thường nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi, theo lộ trình mỗi năm nam tăng 3 tháng, nữ tăng 4 tháng.

Để kịp thời điều chỉnh hạn tuổi phục vụ cao nhất phù hợp với tuổi nghỉ hưu chung của người lao động, dự thảo luật lần này quy định với trường hợp nam dưới 60, nữ dưới 55 sẽ tăng ngay 2 tuổi. Đối với nam trên 60, nữ trên 55 sẽ thực hiện theo lộ trình của Bộ luật Lao động.

Mặt khác, hiện nay tuổi nghỉ hưu của sĩ quan công an có cấp bậc hàm trung tá, thiếu tá (nam 55, nữ 53), cấp úy (53) và hạ sĩ quan (45) thấp hơn nhiều so với mức hạn tuổi phục vụ cao nhất trong công an nhân dân và quy định của Bộ luật Lao động (nam 62, nữ 60).

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc tăng ngay hạn tuổi nghỉ hưu nhằm thu hẹp khoảng cách về hạn tuổi phục vụ cao nhất giữa cán bộ, chiến sĩ có cấp bậc hàm nêu trên so với cán bộ, chiến sĩ có cấp bậc hàm cao hơn.

Cũng theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tăng ngay hạn tuổi phục vụ cao nhất không làm ảnh hưởng đến hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan, hạ sĩ quan có cấp bậc hàm, chức danh, chức vụ cao hơn.