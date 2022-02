Nữ đại gia Vũng Tàu điều hành đường dây buôn lậu xăng "đặc biệt lớn"

Ngày 22/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (tại đường 30/4, TP. Vũng Tàu) để điều tra hành vi Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.



Việc khởi tố, bắt tạm giam bà Mai Thị Dần nằm trong diễn tiến điều tra đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả (chuyên án 920G) do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với lực lượng Bộ Công an thực hiện. Các quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.



Sáng 21/10, hàng chục cảnh sát thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và một số cục nghiệp vụ Bộ Công an đã bao vây chặn đường vào cảng, bên trong cảng, tàu neo đậu của Công ty TNHH Hà Lộc. Đây là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực phía Nam.



Cảnh sát đã bắt bà Dần cùng một số người liên quan đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ quan trọng liên quan đến hành vi của nữ doanh nhân này, báo Tiền phong dẫn thông tin từ Công an Đồng Nai cung cấp trước đó.

Lực lượng Cảnh sát cơ động phong tỏa tàu thủy tại khu vực bến cầu cảng Công ty TNHH Hà Lộc Báo VnExpress đăng tải kết luận điều tra mới đây cho thấy, hành vi của bà Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, bị Công an Đồng Nai phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả do đại gia Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu. Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bà Dần (Ảnh: Công an nhân dân) Theo cơ quan điều tra, đường dây của bà Dần có quy mô "đặc biệt lớn", hoạt động độc lập với đường dây của Hữu, cung cấp xăng lậu cho nhiều doanh nghiệp tiêu thụ tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đăk Lăk, Khánh Hòa...



Trong đó, Nguyễn Thăng Long (ngụ Đồng Nai) là một trong những đầu mối tiêu thụ xăng lậu của bà Dần, được cho là đã mua khoảng 3,5 triệu lít. Ngoài ra, Long còn tiêu thụ xăng lậu từ đường dây của Phan Thanh Hữu.



Công an Đồng Nai đã tách hành vi của bà Dần và đồng phạm thành vụ án khác để điều tra riêng, do cần thời gian thu thập thêm chứng cứ, tài liệu.



Đến nay, liên quan đến đường dây của bà chủ Công ty Hà Lộc đã có 25 người bị khởi tố về hành vi Buôn lậu theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.



Bên cạnh đó, liên quan đến chuyên án 920G, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố hơn 70 bị can để điều tra.