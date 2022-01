Nữ đại gia tuyên bố đến đêm nhạc Đàm Vĩnh Hưng mùng 1 Tết

Trở lại diễn biến cũ, vài tháng trước, CEO đất Bình Dương gọi tên Đàm Vĩnh Hưng trong livestream của mình, cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu lươn lẹo, ăn chặn tiền từ thiện.

Theo nữ đại gia "mơ", tổng số tiền quyên góp trong tài khoản Đàm Vĩnh Hưng lên tới 96 tỷ đồng. Bà cũng cho biết đang giữ 1,9kg giấy sao kê từ tài khoản nam ca sĩ, sẽ tung dần nếu anh không sao kê, trình bày sự thật với công chúng.

Trước sự việc, Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng đáp trả, khẳng định người phụ nữ này vu khống, bịa chuyện.

Sau tranh cãi qua lại và việc "set kèo chơi" không thành, Đàm Vĩnh Hưng chính thức tuyên bố khởi kiện nữ đại gia vào tối 26/8/2021, tránh việc bị vu khống, chà đạp thêm.

Theo nam ca sĩ, người phụ nữ này lươn lẹo, lưu manh, lật lọng, thích khiêu khích anh và lôi kéo đám đông.

Về phía mình, nữ đại gia chẳng hề sợ hãi, đề nghị anh kiện luôn vì bà... đang chờ. Bà cũng nhấn mạnh sao kê từ thiện là việc Đàm Vĩnh Hưng "phải làm", vì đó là tiền của công chúng chứ không phải của cá nhân anh.

Cho tới ngày 4/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo đã chuyển đơn tố cáo của nam ca sĩ tới Công an tỉnh Bình Dương giải quyết theo thẩm quyền.

Tới 13/10/2021, nam ca sĩ cho biết đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Bình Dương (PC01) mời lên làm việc. Theo đó, Mr. Đàm tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến đơn tố cáo CEO Bình Dương với nhiều hành vi.

Cho tới chiều 23/1/2022, sau khi Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các đơn tố cáo mình, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố sẽ theo sự việc kiện tụng người vu khống, xúc phạm đến cùng.

Ngoài ra, giọng ca 7X cho biết đã có 3 buổi làm việc với phía cơ quan chức năng, đồng thời mong muốn sớm lấy lại danh dự và kết thúc câu chuyện tại đây.