Nữ đại gia không ngờ tình trẻ mà hội bạn thân quý bà giới thiệu cho lại có thể làm điều kinh khủng này với mình

Sai lầm nào cũng có nguyên nhân của nó, hy vọng rằng qua cái giá phải trả quá đắt này chị đã nhận ra mình mắc lỗi do đâu để rút ra bài học kinh nghiệm tự răn mình, chị nhé. Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Say đắm với tình trẻ kém 17 tuổi, quý bà đại gia không ngờ có ngày nhận tin dữ cay đắng thế này, tôi nghĩ sai lầm nào cũng có nguyên nhân của nó, hy vọng rằng qua cái giá phải trả quá đắt này chị đã nhận ra mình mắc lỗi do đâu để rút ra bài học kinh nghiệm tự răn mình, chị nhé. Ảnh minh họa: Internet Không phải riêng bản thân tôi, mà tôi tin chắc rằng dư luận cũng phần nào thông cảm với hoàn cảnh cô đơn thiếu vắng một nửa kia của chị. Do đó chị cũng không nên đau khổ, dằn vặt bản thân rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến việc vực cửa hàng kinh doanh nội thất lên để sớm có tiền mà trả nợ cho bạn hàng, trả nợ thuế chị ạ. Chuyện cũ chị nên cho qua bởi chẳng ai sống ở đời mà tránh được va vấp, khuyết điểm. Chỉ cần chị bình tĩnh, nghị lực, ngã ở đâu đứng dậy ở đó để tiến về phía trước là ổn thôi chị. Chị là người phụ nữ tốt, có bằng cấp, có mối giao tiếp rộng rãi, có kinh nghiệm trong thương trường, chị cứ mạnh mẽ tiếp tục con đường mình chọn, rồi cơ hội tìm bến đỗ bình yên sẽ tìm đến với chị. Mấy lời tâm sự cùng chị. Chúc chị sớm có được mái ấm cho mình và gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Mong nhận được tin tốt lành từ chị. Theo Tiền phong