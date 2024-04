Nụ cười Việt Nam

Ở Hội An, sau cái nắng chói chang chiếu xuyên qua các ngôi nhà cổ, chúng tôi trở nên hào hứng với khả năng mặc cả, giả vờ không hài lòng về những mức giá. Người bán tô điểm cho những món quà độc đáo mới nhất của mình bằng những nụ cười không tắt.

Huế rất đặc trưng với truyền thống, luôn xuất hiện những trận mưa lớn làm tắc nghẽn sông Hương. 'My name is cyclo', người điều khiển phương tiện có bàn đạp và khá lạ lẫm với khách nước ngoài, mỉm cười tự giới thiệu bằng câu tiếng Anh.

Xích lô khá phổ biến, phù hợp cho những vị khách phương Tây muốn thả mình vào những con đường nhỏ, cảm nhận vẻ đẹp cổ kính và huyền bí, đôi khi mang theo mùi hương trầm rất đặc trưng.

Về mặt địa lý, đúng là không có cảnh quan nào vô tận như Vịnh Hạ Long chìm trong sương mù; cũng không có vẻ đẹp nào ấn tượng bằng cảnh mặt trời siêu nhiên xuyên qua mây để chiếu sáng hàng nghìn hòn đảo, chủ yếu là đá vôi.

Không ai biết, giữa vẻ đẹp bất tận của vịnh, Hạ Long là vùng biển mà từ đó mọc lên những ngọn núi, hay - trái với mọi logic - chúng là những ngọn núi được biển nâng niu.