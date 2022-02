Nụ cười gây xúc động của con gái cố diễn viên Mai Phương trong Tết thứ 2 vắng mẹ

một phút trước Tin thế giới

Ngày 2/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức bạo lực” ở Myanmar, đồng thời nhắc lại yêu cầu tiếp cận đầy đủ, an toàn và không bị cản trở đối với viện trợ nhân đạo dành cho mọi người dân có nhu cầu, cũng như sự bảo vệ, an toàn và an ninh đầy đủ cho đội ngũ hỗ trợ nhân đạo và y tế.