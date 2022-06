Nữ CSGT biểu diễn võ điêu luyện, trấn áp đối tượng gây rối

Your browser does not support the video tag. Ấn tượng màn biểu diễn võ thuật của những "bóng hồng" CSGT tại Hà Nội (Video: Quân Đỗ).

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962- 20/7/2022), Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng Cảnh sát giao thông năm 2022. Sau gần 2 tháng vừa tập luyện vừa thi đấu, Hội thi Lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng Cảnh sát giao thông đã kết thúc thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại buổi tổng kết sáng 29/6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nói, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) có nhiệm vụ hết sức quan trọng là dẫn đoàn, đảm bảo an ninh an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các Hội nghị, sự kiện chính trị lớn của đất nước, là lực lượng thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Hội thi Lái xe giỏi chính là cơ hội để cán bộ chiến sỹ thể hiện được bản lĩnh, kinh nghiệm, sự sáng tạo và linh hoạt trong xử lý tình huống, kỹ năng lái xe phục vụ công tác và chiến đấu. Là cơ hội để tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện các kỹ năng cần thiết phục vụ công tác. Với ý nghĩa thiết thực đó, Hội thi cần được duy trì thường xuyên, liên tục, có nhiều hình thức và biện pháp phong phú, linh hoạt, hấp dẫn không chỉ trong lực lượng CSGT mà phải được lan tỏa trong toàn thể cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân.