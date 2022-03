Nữ công nhân đâm 3 người thương vong: Xuất hiện clip ghi lại cuộc hỗn chiến

Theo Pháp luật & Bạn đọc, những người xuất hiện trong clip là Lê Thị Kim Cúc (21 tuổi) và nhóm bạn của Nguyễn Thị Trang (30 tuổi). Được biết, Trang và Cúc cùng làm trong công ty S&K.

Cụ thể, vào khoảng 16h30 ngày 9/3, tan ca làm Cúc đi ra cổng thì gặp Trang cùng Nguyễn Thị Thùy (chưa rõ lai lịch) và 3 nam thanh niên, trong đó có Trương Minh Du (29 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đang đứng tại cổng.



Thấy Cúc đi đến Thùy dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Lúc này, Cúc lấy 2 con dao từ túi quần đâm Thùy. Trang cũng xông vào đánh thì bị Cúc đâm gây thương tích.



Cúc quay lại thấy chồng của Cúc là Trần Thế Hiếu (20 tuổi) bị Du đánh nên nữ công nhân này liền dùng dao đâm liên tiếp vào cổ và người của Du khiến anh này gục ngã tại chỗ.



Lúc đó, có người can ngăn kéo Cúc vào trong Công ty S&K. Sau đó, bảo vệ công ty gọi điện thoại báo sự việc cho Đồn công an Khu công nghiệp Minh Hưng.



Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Thị Trang và Trương Minh Du được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên Du đã tử vong.



Tại cơ quan công an, Cúc khai giữa mình và Nguyễn Thị Trang (30 tuổi, cùng ngụ tại huyện Chơn Thành) xảy ra mâu thuẫn trong lúc làm việc. Vào chiều 9/3, Trang kêu đồng bọn đón mình ở cổng công ty với mục đích đánh dằn mặt Cúc.