Nữ công nhân đâm 3 người thương vong: Xuất hiện clip ghi lại cuộc hỗn chiến

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Theo Pháp luật & Bạn đọc, những người xuất hiện trong clip là Lê Thị Kim Cúc (21 tuổi) và nhóm bạn của Nguyễn Thị Trang (30 tuổi). Được biết, Trang và Cúc cùng làm trong công ty S&K.

Cụ thể, vào khoảng 16h30 ngày 9/3, tan ca làm Cúc đi ra cổng thì gặp Trang cùng Nguyễn Thị Thùy (chưa rõ lai lịch) và 3 nam thanh niên, trong đó có Trương Minh Du (29 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đang đứng tại cổng.