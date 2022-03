Nữ công nhân bật khóc nhận lại 2 tháng tiền lương bị đánh rơi

Ngày 31/3, Đại úy Trần Tuấn An - Trưởng Công an xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, đơn vị và gia đình anh Phan Bá Vị (trú xóm Dinh Phượng, xã Nghĩa Xuân) đã trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Dung (trú xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp).

Trước đó, vào ngày 28/3, khi chơi trước cổng nhà mình, cháu Phan Hải Long (SN 2012) và chị gái là cháu Phan Thanh Bình (SN 2008) nhặt được chiếc ví da màu đen, bên trong có 19.100.000 đồng tiền mặt. Nghe hai con kể lại, anh Vị ngay lập tức đưa chiếc ví ra công an xã giao nộp.