Nữ công chứng viên bị hành hung gửi đơn cầu cứu Thiếu tướng Đinh Văn Nơi

Ngày 28/2, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Hạ Long đang thụ lý, làm rõ vụ nữ công chứng viên N.T.T. (42 tuổi, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) - Trưởng Văn phòng Công chứng N.T.T. (tại tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), bị hành hung.

Thông tin thêm về vụ việc, đại diện Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã mời ông V.T.D. (45 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) - người có hành vi nhổ nước bọt, đá vào mặt nữ công chứng viên ở khu Trới 6, phường Hoành Bồ (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), lên làm việc.