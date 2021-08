Nữ công an xinh đẹp mặc thường phục khống chế tên nghiện trên phố

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh ghi lại cảnh một cô gái trẻ tham gia khống chế, bắt giữ người vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến nhiều người khâm phục.

Dù chỉ mặc thường phục, bịt khẩu trang nhưng nhiều người nhận định đó là một nữ công an xinh đẹp nên liên tục tìm hiểu thông tin.