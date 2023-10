Nữ chuyên viên lợi dụng ảnh hưởng của lãnh đạo để trục lợi trong vụ Việt Á

Trong số 38 bị can bị truy tố trong vụ Việt Á, có 2 người bị truy tố tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” là bà Nguyễn Bạch Thùy Linh (Giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (nguyên chuyên viên NXB Giáo dục Việt Nam).

Theo cáo buộc, sau khi biết Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành tạm thời test xét nghiệm Covid-19, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên ngày 18 và 20/3/2020, bà Thủy và Linh chủ động gặp, thỏa thuận, thống nhất với Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp (Phó TGĐ Công ty Việt Á). Nội dung về việc Công ty Việt Á giao bà Thủy thông qua Công ty Giang San (công ty do bà Linh và chồng là ông Ngô Mê Giang đứng tên chủ sở hữu) là đại lý cấp 1, độc quyền xuất khẩu test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất.

Bà Linh (trái) và Thủy. Ảnh: Công an cung cấp

Do Công ty Việt Á chưa được cấp số đăng ký lưu hành chính thức, chưa đủ điều kiện xuất khẩu test xét nghiệm nên ông Phan Quốc Việt thỏa thuận và chấp nhận chi 40% giá trị test xét nghiệm được xuất khẩu cho bà Thủy.