Nữ chủ quán tố bị nhóm đối tượng vây đánh đến sẩy thai

Ngày 13/12, Công an quận 7, TP.HCM xác nhận với Dân Trí cho biết, đơn vị đang điều tra vụ nhóm người đập phá, nghi đánh chủ quán nhậu dẫn đến bị sẩy thai.

Nạn nhân là chị P.T.D., 30 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ quận 4, TP.HCM.

Qua điều tra, vào tối ngày 3/4, có người đàn ông cho rằng nhân viên quán chị D. cản đường ô tô vào bãi xe nên đánh đập nhưng mọi người can ngăn.

Đến rạng sáng 5/4, xuất hiện nhóm người mang theo hung khí đến đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản của quán.

Theo chị D., sau khi sự việc xảy ra, chị phát hiện bị mất đầu thu camera và 61 triệu đồng ở quầy thu ngân.

Nhóm đối tượng xông vào quán đập phá đồ đạc