Nữ chính 'Qua bển làm chi' mặc váy cưới của NTK đầm dạ hội cho Địch Lệ Nhiệt Ba

Cô chia sẻ tiếp: "Ngoài ra, thông qua câu chuyện bố mẹ của Tuấn do anh Thuận Nguyễn đóng, muốn con trai phải làm hợp đồng hôn nhân với Julie để có thẻ xanh ở lại, tôi hy vọng các bậc phụ huynh sẽ nhìn nhận những mong muốn của họ, liệu có phù hợp với con cái hay không, có thực sự mang đến hạnh phúc hay niềm vui cho con mình không".

Phương Titi lại được biết đến nhiều hơn trong giới sản xuất các chương trình truyền hình được phát trên sóng truyền hình quốc gia VTV3 như King of Rap, Giọng Hát Việt Nhí New Generation 2021, The Face, Sing My Song, The Voice, The Voice Kids... Phương Titi từng đóng sitcom Cô giáo Khánh, MV Yêu em quá đi của Karik, MV Gửi người yêu cũ của Hồ Ngọc Hà, chương trình Cùng nhau toả sáng khi bắt đội với Lý Bình, cố ca sĩ Phạm Chí Thành.